محمد بن راشد ومحمد بن زايد: هيثم بن طارق خير خلف لخير سلف.. وماضون في تعزيز علاقاتنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، سلطان عُمان الجديد، خير خلف لخير سلف.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «دعواتنا بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم سلطان عُمان الجديد، أوصى به الراحل السلطان قابوس، رحمه الله، وارتضاه شعبه، وعرفنا عنه حكمة وتسامح وأصالة وثقافة شعب عُمان، خير خلف لخير سلف، وفقك الله لخدمة شعبك وأمتك، وقيادة النهضة الثانية لعُمان الحبيبة».

كما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن أمنياته بالتوفيق لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لعُمان الشقيقة. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نهنئ جلالة هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطاناً لعُمان الشقيقة، تمنياتنا له التوفيق والسداد في مواصلة قيادة نهضة السلطنة وتقدمها، وللشعب العُماني مزيداً من الرخاء، ماضون بإذن الله في تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة بمزيد من التلاحم والتكامل لخير بلدينا وشعبينا».

كما أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن أمنياته بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الجديد، بالتوفيق والسداد في إكمال مسيرة النهضة العُمانية المباركة.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «خالص التهاني لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة، وكل التوفيق والسداد لجلالته في حمل هذه الأمانة، وإكمال مسيرة النهضة العُمانية المباركة، سائلين الله عز وجل أن يحفظ عُمان، قيادةً وشعباً، وأن تستمر مسيرتها في عزة وازدهار».