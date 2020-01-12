فاطمة بنت مبارك: كفاءة «الإماراتية» غيّرت النظرة للمرأة العربية والمسلمة

أبوظبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مساء أمس، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، قائد الفريق العلمي لمسبار الأمل، ووفداً من العالمات والمهندسات والخبيرات الإماراتيات في فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

ووقعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بهذه المناسبة على قطعة في مسبار الأمل نقش عليها شعار «أم الإمارات»، في لفتة تقدير لمسيرة سموها الملهمة، وجهودها المتواصلة لتمكين المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية بالدولة، ودعم سموها الدائم للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وصولاً إلى قطاع الفضاء الذي يعد واحداً من المجالات العلمية المتقدمة المستقبلية.

وأكدت سموها، خلال اللقاء، أن المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في قيادة مشاريع الفضاء وتطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة، وما وصلت إليه من مكانة وتطور علمي وعملي في مختلف المجالات، تشكل أحد ثمار غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم تعليم وتمكين بنات الإمارات. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «إن مشاركة بنات الإمارات الفاعلة في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بنسبة 50% من الفريق القيادي، وثلث إجمالي فريق عمل المشروع، تؤكد أهمية دورها في رسم خريطة مستقبل الإمارات، في ظل رؤى قيادة الدولة التي تركز على بناء القدرات وإعداد الكوادر المؤهلة من بنات وأبناء الوطن، والتركيز على تعزيز دور المرأة في التنمية».

وتحدثت سمو «أم الإمارات» إلى أعضاء الفريق من بنات الإمارات، وناقشت معهن أهمية الدور الذي يقمن به في خدمة مستقبل الإمارات وأجيالها القادمة، لافتة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءة منقطعة النظير، وتميزت على قريناتها في مجال الفضاء وغيره من المجالات الحيوية، ما جعلها نموذجاً مشرفاً للمرأة العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم، وأحدث تغييراً إيجابياً في النظرة العالمية للمرأة العربية والمسلمة.

وبحثت سموها مع أعضاء الفريق من بنات الإمارات استعدادات المرحلة المقبلة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقمن به بفعالية ومسؤولية كبيرة، وتمنت للفريق عامة وللمرأة الإماراتية، مزيداً من الإنجازات والنجاح في خدمة الإمارات.

حضر اللقاء، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة عائشة بنت سهيل، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام.

واطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال اللقاء، على أهم إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء، وأبرز محطات ومراحل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتعرفت سموها إلى نخبة من النساء العاملات في هذا المجال، ودورهن في قيادة المشروع والذي تبلغ نسبة مشاركة المرأة فيه 34%، لتمثل النسبة الأعلى عالمياً لمشاركة المرأة بمشاريع قطاع الفضاء.

وناقشت سموها مع الكفاءات النسوية الإماراتية آخر تطورات مشروع مسبار الأمل وأهدافه، ووجهت عضوات الفريق ببذل المزيد من الجهود، والعمل والاجتهاد لإنجاح المشروع، وتطوير مشاريع جديدة ترتقي بموقع دولة الإمارات في سباق الفضاء العالمي.