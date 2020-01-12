هزاع بن زايد: أحد أعظم قادة العالم

أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بخالص العزاء لسلطنة عُمان الشقيقة، قيادة وشعباً، في وفاة حضرة صاحب الجلالة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، واصفاً جلالته بأنه باني النهضة العُمانية وأحد أعظم قادة العالم الذين سيخلدهم التاريخ بأحرف من نور، لما حققه من إنجازات جليلة طوال نصف قرن.

وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «نعزي سلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعباً برحيل السلطان قابوس بن سعيد باني النهضة العُمانية وأحد أعظم قادة العالم الذين سيخلدهم التاريخ بأحرف من نور، لما حققه من إنجازات جليلة طوال نصف قرن.. رحم الله السلطان قابوس وأسكنه فسيح جناته «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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