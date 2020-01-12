أبوظبي (الاتحاد) نعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حضرة صاحب الجلالة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة.

وتقدم سموه بخالص العزاء لأسرته وشعبه والإنسانية التي امتد إليها خيره، مؤكداً أنه كان قائداً ورمزاً عربياً وإسلامياً امتدت ظلال حكمته، فشملت شعبه بالخير والنماء.

وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر»: «نرثي قائداً ورمزاً عربياً وإسلامياً، امتدت ظلال حكمته فشملت شعبه بالخير والنماء.. رحمَ الله السلطان قابوس.. عزاؤنا لأسرته وشعبــه وللإنسانيـــة التي امتد إليها خيره، سائلين الله له الرحمة والمغفرة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طحنون بن محمد: قائد ورمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.