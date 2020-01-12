حمدان بن زايد: باني عُمان الحديثة

أبوظبي (الاتحاد) نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حضرة صاحب الجلالة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، مؤكداً أنه كان قائداً ملهماً وسلطاناً حكيماً، متقدماً بالتعازي لأسرته الكريمة والشعب العُماني الشقيق، مؤكداً أنه باني نهضة عمان الحديثة وربان مسيرتها نحو العراقة والتطور والنماء، وأحد القادة المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي. وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر»: «رحم الله السلطان قابوس رحمة واسعة، كان قائداً ملهماً وسلطاناً حكيماً، باني نهضة عُمان الحديثة وربان مسيرتها نحو العراقة والتطور والنماء، وأحد القادة المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي، تعازينا لأسرته الكريمة وللشعب العُماني الشقيق، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة، ويديم عليها الأمن والاستقرار».

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