محمد بن راشد: رحل سلطان الوفاء والحكمة

أبوظبي (الاتحاد) نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة الذي وافته المنية مساء أمس الأول.

وقال سموه عبر «تويتر»: «رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس، طيب الله ثراه... تعازينا لإخوتنا في عُمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية.. تعازينا لكل محب لعُمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العُمانية».

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