أبوظبي (الاتحاد) تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الشعب العُماني الشقيق، في وفاة حضرة صاحب الجلالة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، مؤكداً أنه كان قائداً حكيماً، ستبقى مسيرته الطيبة الحافلة بالإنجازات.. حيةً تتناقلها الأجيال.

وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «نتقدم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى آل بوسعيد الكرام ولشعب عُمان الشقيق في وفاة السلطان قابوس، رحمه الله، قائدٌ حكيم رحل عنّا بجسده، وستبقى مسيرته الطيبة والحافلة بالإنجازات حيةً، تتناقلها الأجيال، نسأل الله المغفرة للفقيد العزيز، وأن يُكرم مثواه، إنا لله وإنا إليه راجعون».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد: مسيرة حافلة بالإنجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.