أبوظبي (الاتحاد) نعى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، المغفور له، السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.

وقال: «رحل قابوس الخير الأخ العضيد لزايد الخير، رحمهما الله، بعد مسيرة مظفرة عطرة حافلة بالعطاء من الحكم الرشيد، كرّس خلالها حياته خدمةً لشعبه، وللأمة العربية والإسلامية، بنى خلالها السلطنة العُمانية على قيم العروبة برؤى الحداثة والتطوير واستشراف المستقبل».

وأعرب عن عزائه لأسرته الكريمة، وشعبه المُخلص، وألهمنا وألهمهم الصبر والسلوان، داعياً الله جلّت قدرته أن يجزي السلطان قابوس خير الجزاء، وأن يتغمّد الراحل الكبير بواسع الرحمة والمغفرة الحسنة، ويكرم مثواه، ويسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة بن محمد: رحل قابوس الخير الأخ العضيد لزايد الخيـر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.