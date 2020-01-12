الشعب العُماني يودع قائد مسيرة النهضة والاستقرار

مسقط (وكالات)

شيعت سلطنة عُمان، أمس، فقيد الوطن والأمة المغفور له بإذن الله تعالى، السلطان قابوس بن سعيد، بمقبرة العائلة بولاية بوشر بمحافظة مسقط.

وتقدم المشيعين جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، كما حضر بمعية جلالته أفراد الأسرة المالكة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون والقادة العسكريون وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ وأعيان البلاد، وجموع غفيرة من المواطنين.

وخرج موكب الجنازة من قصر بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر، مروراً بشارع السلطان قابوس، حيث اصطف المواطنون وأفراد القوات المسلحة على جانبي الطريق.

وأقيمت صلاة الجنازة بجامع السلطان قابوس الأكبر، حيث لُفّ جثمان السلطان قابوس بن سعيد بعلم السلطنة، وأمّ المصلين المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي.

وتضرع الجميع إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجزي جلالته خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته من خير وسلام ورخاء وازدهار، وأن يسكنه تعالى فسيح جناته العُلى مع الصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقاً.

وودع أبناء الوطن قائد مسيرتهم المباركة التي امتدت نحو عقود، مليئة بالإنجازات العظيمة في شتى المجالات، تم خلالها ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وبناء الدولة الحديثة.

وأقيمت، أمس، في عدد من ولايات السلطنة صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد.

وكان ديوان البلاط السلطاني العُماني أعلن، أمس، وفاة السلطان قابوس، والذي وافته المنية مساء أمس الأول.

وجاء في بيان الديوان الذي بثته وكالة الأنباء العُمانية: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة، بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970، وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحتراماً».

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

ويستقبل السلطان هيثم بن طارق والعائلة المالكة المعزين في وفاة السلطان الراحل بقصر العلم العامر خلال الأيام الثلاثة القادمة، اعتباراً من اليوم.