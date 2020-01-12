قرقاش: قائد حكيم عمل بإخلاص لرفعة بلاده

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العالم، بوفاة حضرة صاحب الجلالة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، فقد قائداً حكيماً وشخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع، متقدماً بخالص التعازي إلى شعب عُمان الشقيق. وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «فقدنا اليوم شخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع بوفاة السلطان قابوس رحمه الله.. قائد حكيم وملهم قاد نهضة عُمان الشقيقة خلال 50 عاماً، وعمل بإخلاص لرفعة بلده وشعبه. من الإمارات شريكة عُمان تاريخاً ومصيراً نتقدم إلى شعب عُمان بخالص التعازي في هذه المناسبة الحزينة».

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