«الصحفيين» الإماراتية تنعى السلطان قابوس

أبوظبي (الاتحاد) نعت جمعية الصحفيين الإماراتية ببالغ الحزن والأسى المغفور له، بإذن الله تعالى، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة الذي وافته المنية مساء أمس الأول، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وتشيد جمعية الصحفيين الإماراتية بإنجازات السلطان قابوس خلال الخمسين عاماً الماضية، ودوره الإيجابي والبناء في القضايا الخليجية والعربية وسياسته الحكيمة في التقارب بين الدول والشعوب.

وإذ يعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية عن حزنه الشديد لرحيل أحد الرموز العربية، فإنه يتقدم بخالص المواساة والعزاء إلى الأسرة الحاكمة وحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة وإلى جمعية الصحفيين العُمانية، وجميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين في سلطنة عُمان الشقيقة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمة، وأن يدخله فسيح جناته.

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