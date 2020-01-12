الامارات | 4 إغلاقات لشوارع رئيسة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إغلاقات لشوارع رئيسة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة الشارقة السائقين إلى القيادة بتمهل وتوخي الحيطة والحذر في الشوارع والمواقع المتأثرة بهطول الأمطار الغزيرة. وأكد فريق إدارة الأزمات والكوارث في الشرطة جاهزيته للتعامل مع حالات الطوارئ والبلاغات التي ترد إليه على 999، والإجابة عن الاستفسارات والبلاغات العادية على الرقم 901 حول أي تطورات أو حالات تستدعي التدخل لمعالجتها. ودعا إلى التقيد بإرشادات الشرطة والجهات المعنية، وعدم ارتياد المواقع التي يمكن أن تشكّل خطراً على حياتهم، خصوصاً الأودية، والشعاب الجبلية، والمواقع التي تتأثر بجريان السيول.

طرق مغلقة

نبّهت شرطة الشارقة السائقين إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار على بعض الطرق الخارجية، مؤكدة اتخاذ إجراءات مؤقتة بإغلاق بعضها وتحويل حركة المرور إلى مسارات بديلة، منها:

شارع الشيخ خليفة بن زايد:

إغلاق جزئي من جسر الشيخ خليفة بن زايد بالاتجاه إلى تقاطع الشيخ خليفة بن زايد.

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شارع مليحة:

إغلاق جزئي من تقاطع الشيخ خليفة بن زايد إلى جسر البديع، وإغلاق معبر (1)، ومعبر (2) كلياً.

شارع الشيخ محمد بن زايد:

إغلاق لشارع الشيخ محمد بن زايد مؤقتاً، إضافة إلى نفق أم فنين.شارع الإمارات إغلاق نفقَي البراشي والرحمانية كلياً.

فريق إدارة الأزمات والكوارث في شرطة الشارقة أكد جاهزيته للتعامل مع الطوارئ والبلاغات.