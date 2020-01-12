الامارات | «طرق دبي» تستخدم «درونز» في تفتيش أنفاق مترو دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تستخدم «درونز» في تفتيش أنفاق مترو دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، عن عزم الهيئة تجربة استخدام الطائرات المسيّرة بدون طيار (الدرونز)، في أعمال فحص وتفتيش أنفاق مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر، البالغ طولها قرابة 14 كيلومتراً، للتأكد من حالة الأصول وإمكانية تفتيشها بصورة دقيقة وسريعة، مؤكداً أن المبادرة تسهم في تقليل الوقت المستغرق في عملية التفتيش على الأنفاق، وسهولة الوصول إلى الأماكن الصعبة، والدقة العالية في تحديد حالة الأنفاق.

جاء ذلك خلال زيارة الطاير لمرآب مترو دبي في الراشدية، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات عبدالمحسن إبراهيم يونس، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين.

وقال الطاير إن «هذه المبادرة تأتي مواكبة لاستراتيجية دبي 2021 (دبي الذكية)، وتشمل استخدام (درونز) مخصصة لهذه العملية ومزوّدة بكاميرات عدة، لرصد حالة الأنفاق صورياً باستخدام كاميرا عالية الدقة، ورصد جدران النفق باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء»، مشيراً إلى أن التقنية توفر تقارير فورية عن حالة الأصول وأعمال الصيانة ونوعية العيوب المسجلة، وهي مربوطة بنظام إدارة الصيانة في الهيئة، كما توفر منصة رقمية (لا ورقية) لأعمال التفتيش، ما يقلل الأخطاء البشرية في مثل هذه الأعمال.

واطلع خلال الزيارة على المبادرات والمشروعات التطويرية التي تنفذها المؤسسة، لرفع كفاءة تشغيل وصيانة مترو دبي، مثل الاستخدام التجريبي لتقنية (النانو) في محطة نور بنك، حيث أسهمت في خفض كلفة التنظيف الخارجي للمحطة بنسبة 35%، وتقليل دورية التنظيف والصيانة، إلى جانب حماية واجهات وأسطح المحطات والقطارات، وتعزيز مقاومة الأسطح للخدش والالتصاق والتنظيف الذاتي، وكذلك تعزيز خواص العزل الحراري.

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واستمع الطاير إلى شرح عن التطوير الرقمي في مترو دبي، ويشمل استخدام الشاشات الذكية في عربات المترو، التي توفر الإرشادات والمعلومات المتغيرة للركاب، وعرض الإعلانات بصورة آلية، وكذلك بوابات التعرفة الآلية التي تتميز باستخدام تكنولوجيا متطورة تسهم في تحسين معدل تدفق الركاب، وتطوير عوامل الأمن والسلامة، كما تشمل استخدام شاشات عرض عملاقة على رصيف المحطات بطول 80 متراً.

واطلع على مبادرة المخازن الذكية في مستودعات مترو دبي، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق نظام التخزين الذكي في المستودعات، وأسهم تطبيق المبادرة في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقع التخزين بنسبة 700%، ورفع الكفاءة التشغيلية بنسبة 50%.

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كيلومتراً طول أنفاق مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر.

شاشات ذكية في عربات المترو توفر إرشادات ومعلومات متغيّرة للركاب.