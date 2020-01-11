عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية إندونيسيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ريتنو مارسودي، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وإندونيسيا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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من جانبها، أشادت معالي ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا، بتطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلادها، وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو مستمر، منوهة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، سعادة محمد عبدالله بن مطلق الغفلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، وسعادة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.