استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي البروفيسور تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الـ «74» للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة معاليه للدولة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، لاسيما في المجالات الإنسانية والتنموية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي البروفيسور تيجاني محمد باندي، مؤكداً حرص دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة، ودعم مختلف برامجها التنموية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات.

من جانبه، أعرب معالي البروفيسور تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن سعادته بوجوده في دولة الإمارات والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، مشيداً بمبادرات الدولة ومشاريعها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات.

حضر اللقاء، سعادة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية. اقرأ أيضاً... رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الإمارات نموذج عالمي في التنمية المستدامة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.