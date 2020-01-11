الامارات | " التربية": تعطيل الدراسة غداً في إمارة أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن " التربية": تعطيل الدراسة غداً في إمارة أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة غداً الأحد، في جميع المدارس الحكومية في إمارة أم القيوين حرصاً على سلامة الطلبة نظراً لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.

كما منحت الوزارة إدارات المدارس الخاصة صلاحية اتخاذ قرار التعطيل في حال تضررها من الأحوال الجوية.

وقررت إدارة مدرسة الشارقة الأميركية الدولية بأم القيوين تعطيل الدراسة غداً الأحد، على أن يستأنف الدوام الرسمي للطلبة يوم الاثنين.