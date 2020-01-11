الامارات | وفاة خادمة نتيجة سقوط جدار عليها وفقدان عامل جرفه وادي شعم برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خادمة نتيجة سقوط جدار عليها وفقدان عامل جرفه وادي شعم برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي في إمارة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إنه نتيجة للأمطار الغزيرة التي سقطت على إمارة رأس الخيمة وأدت لجريان الأودية، توفيت عاملة منزل من الجنسية الأفريقية نتيجة سقوط جدار أحد المنازل عليها الواقع بالقرب مجرى وادي نقب في منطقة الفحلين، كما فقد عامل جرفته مياه وادي شعم شمال إمارة رأس الخيمة ولا تزال جهود فرق البحث والانقاذ مستمرة وقائمة في البحث عنه حتى الآن.

وأوضح إنه تم إجلاء 120 أسرة تضررت منازلهم جراء الأمطار الغزيرة وجريان الأودية والسيول، حيث تم نقلهم إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة، ولا زالت الجهود مستمرة ومتواصلة للتعامل مع البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة جراء تضررهم من جريان الأودية.

وأضاف أنه وجه الجهات المختصة بتشكيل لجنة لمعاينة وحصر الأضرار على أن تباشر مهام عملها صباح الغد للقيام بزيارات ميدانية للمناطق المتأثرة ورفع تقارير بالأضرار التي لحقت بها.

وعقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي في إمارة رأس الخيمة اليوم اجتماعاً طارئاً في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ترأسه، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، وبحضور جميع أعضاء الفريق، أن الإمارة شهدت أول من أمس أمطاراً غزيرة غير متوقعة بدأت منذ مساء الجمعة

وحتى صباح السبت ولا زالت مستمرة في بعض المناطق، ما أدى إلى جريان العديد من الشعاب والأودية بكثافة عالية.

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وأوضح " نتيجة لطبيعة التضاريس الجغرافية لإمارة رأس الخيمة وقعت بعض الأضرار في منازل المواطنين القريبة من أماكن جريان الأودية، كما تعرضت بعض الطرق الحيوية في الإمارة لأمطار غزيرة تفوق المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا التوقيت ما نتج عنه بعض الأضرار التي استدعت تدخل فريق الأزمات والطوارئ المحلي وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة لمعالجتها.

وأشار إلى أن الإمارة لم تشهد وقوع حوادث مرورية بليغة، إلا أنها سجلت وقوع عدد بسيط من الحوادث، حيث نشرت شرطة رأس الخيمة 87 دورية مرورية في الميادين وشوارع الإمارة لتقديم الدعم اللازم للجميع.

ولفت إلى أن الحفاظ على سلامة كافة أفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي وأن الجميع لن يتوانى عن تقديم أي مساعدة أو دعم وأن الشرطة على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة.

وأضاف أنه تم خلال اليومين الماضيين إصدار 16 نشرة تحذيرية وتوعوية باللغة العربية والإنجليزية من خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة رأس الخيمة، ودعا النعيمي الجمهور بضرورة عدم مغادرة المنازل وعدم ارتياد الطرق المؤدية إلى مناطق الوديان أو الجبال وأعالي القمم والمرتفعات.