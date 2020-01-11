الامارات | طرق دبي تغلق معاهد التدريب على القيادة وتوقف النقل البحري بسبب هطول الامطار

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تغلق معاهد التدريب على القيادة وتوقف النقل البحري بسبب هطول الامطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت اليوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي معاهد التدريب على القيادة تحسبا لوقوع حوادث بسبب هطول الامطار واغلاقات الطرق التي تسببت فيها تجمعات المياه وأوقفت خدمة النقل البحري مؤقتا، كما اضطرت لإغلاق مركز الفحص الفني في منطقة البرشاء بسبب عطل كهربائي نتج عن تساقط الامطار

وأدى التساقط الكثيف لمياه الامطار طوال ليل أمس الى وجود تجمعات كبيرة من المياه في عدد من الشوارع في دبي نتج عنها انسدادات في مجرى قنوات تصريف المياه بسبب الاتربة التي حملتها الرياح المطرية والتي بدت آثارها على اسفلت الكثير من الشوارع الداخلية مثل شارع جميرا وشارع الوصل وشارع المعبر التجاري وشارع الرباط، بالإضافة الى الشوارع الرئيسية مثل شارع الشيخ زايد، وذلك وفقا لما رصدته جولة ميدانية ل "الامارات اليوم" في بعض الشوارع خلال الساعات الماضية.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي فقد جرى التنسيق بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وشرطة دبي لإعادة الوضع على ما كان عليه حسب الإجراءات المعتمدة، حيث قام الفريق المشترك بالعمل فورا على سحب المياه وفتح الطرقات اما حركة عبور المركبات.

وأعلن المكتب خلال اليوم عبر تغريدات على حسابه على توتير، أن امارة دبي شهدت هطول امطار غير اعتيادية بلغت كميتها 150 ملم/ساعة ، وذلك لمدة ساعتين ونصف تقريبًا بناء على المعلومات الأولية مما أدى إلى تجمعات مياه في بعض مناطق الإمارة وتحويلات في الحركة المرورية.

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وتوقفت خدمات النقل البحري في دبي نتيجة هطول الامطار، إذ قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إيقاف رحلات الفيري بشكل مؤقت. وتحسبا وقوع أي حوادث او اضرار، فقد اغلقت الهيئة معاهد التدريب على قيادة المركبات ، كما اوقفت عمليات الفحص الفني في مركز تسجيل المدينة العربية بسبب الامطار ودخول المياه إلى حارات الفحص الفني. واوقفت الهيئة ايضا عمليات الفحص الفني في مركز تسجيل البرشاء بسبب عطل كهربائي ناتج عن الامطار.

وحذرت الهيئة عملائها من تأخر متوقع في خدمات الحافلات وخدمات التاكسي في مطار دبي الدولي بسبب هطول الامطار وتجمع مياهها في الشوارع المحيطة بمرافق المطار.

وكانت تجمعات مياه الامطار قد أدت الى اغلاق الطريق أمام الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد من التقاطع الأول بالاتجاهين، الا ان الفرق الميدانية عملت على فتحه قبل نحو 4 ساعات (الساعة الرابعة عصر يوم 11 يناير).

وتسببت تجمعات مياه الامطار أسفل الجسر الاول على شارع الشيخ زايد أي جسر دبي مول الى تحويل الحركة الى شارع المركز المالي في الاتجاهين. وتم تحويل حركة المرور الى شارع طرابلس وشارع الخوانيج للتوجه إلى شارع الامارات وذلك بسبب تجمع مياه الامطار في شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من جسر ناشيونال باتجاه الشارقة.

ووفقا لهيئة الطرق والمواصلات في دبي التي واكبت السائقين ومستخدمي الطرق بتغريدات عن تطورات الوضع وحركة فتح الطرقات خلال ساعات اليوم، فقد أدى وجود تجمعات مياه أمطار في شارع الشيخ زايد بالقرب من دبي باركز آند ريزورتس باتجاه الشارقة الى عرقلة حركة المرور، وقد طلب من السائقين استخدام طرق بديلة مثل شارع سيح شعيب للتوجه الى شارع الشيخ محمد بن زايد أو شارع الامارات.