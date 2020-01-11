الامارات | 464 بلاغا تلقتها دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة بسبب الأمطار الغزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 464 بلاغا تلقتها دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، اليوم 464 بلاغا بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت على الإمارة، من بينها 417 بلاغا عن تجمع مياه الأمطار في المناطق السكنية والطرقات العامة، و36 بلاغا عن انهيارات رملية على الطرقات، وثمانية بلاغات عن انهيار طرقات، وثلاثة بلاغات عن سقوط الأشجار، كما نشرت الدائرة 167 عاملا وقامت بسحب أربعة ملايين و255 ألف جالون مياه من الطرقات العامة والمناطق السكنية باستخدام 33 تنكر وصهريجا لسحب المياه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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