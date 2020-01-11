خالد بن محمد بن زايد يزور سالم ثعلوب الدرعي بمنزله في أبوظبي

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي السيد سالم ثعلوب سالم الدرعي بمنزله في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي إلى جانب معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي.

ورحب سالم الدرعي بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد معربا عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين سموه وسالم الدرعي والحضور الذي شمل عددا من أعيان المجتمع.. حول التطورات التي ترتبط بالوطن وأبنائه والإنجازات التي يتم تحقيقها وتترجم طموحات القيادة الماضية في تعزيز مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتسعى لتحقيق سعادة المواطنين.

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