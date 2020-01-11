مساجد الدولة تقيم صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد

تنفيذا لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، تغمده الله بواسع رحمته، أدت جموع المصلين بمساجد الدولة كافة بعد صلاة المغرب اليوم السبت صلاة الغائب على الفقيد، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

كانت «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف» قد أعلنت أنها عممت على جميع المساجد في الدولة بإقامة صلاة الغائب في الموعد المحدد ودعوة المصلين لأدائها. اقرأ أيضاً.... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون السلطان هيثم بن طارق بوفاة السلطان قابوس

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