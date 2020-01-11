الحكام يعزون السلطان هيثم بن طارق في وفاة السلطان قابوس

الشارقة

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

حاكم رأس الخيمة

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية ومواساة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد بعد حياة حافلة وهبها لوطنه ولامته العربية والاسلامية.

ودعا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

حاكم عجمان

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة في وفاة الفقيد..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

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حاكم الفجيرة

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

حاكم أم القيوين

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب العمانى الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ببرقية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.