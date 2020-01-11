محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.
وبحث سموه والرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.
واستعرض الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا رؤى البلدين تجاهها.
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وأكد سموه والرئيس الروسي أهمية تكثيف الجهود والتعاون للحفاظ على السلم والاستقرار والأمن في المنطقة وتجنيبها مزيد من التصعيد واتباع الوسائل والحلول الدبلوماسية في التعامل مع التطورات التي تشهدها واحتواء تداعياتها.
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