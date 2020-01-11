شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية": لا تعطيل للدراسة غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت وزارة التربية والتعليم "الإمارات اليوم"، بأن غداً الأحد هو أول أيام الفصل الدراسي الثاني، ولا تعطيل للدراسة بسبب الأمطار.
وأضافت أن قرار تعليق الدراسة في المدارس المتضررة من الأمطار، يرجع إلى تقييم مديري المدارس، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس.
وعملت الوزارة على متابعة جميع المدارس من حيث جاهزيتها لاستقبال الطلبة، لافتة إلى أن التقدير يكون وفق الحالة الجوية غداً من قبل الجهات المختصة، ويقرر مديرو المدارس تعليق الدراسة من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "التربية": لا تعطيل للدراسة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.