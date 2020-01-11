الامارات | "التربية": لا تعطيل للدراسة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية": لا تعطيل للدراسة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت وزارة التربية والتعليم "الإمارات اليوم"، بأن غداً الأحد هو أول أيام الفصل الدراسي الثاني، ولا تعطيل للدراسة بسبب الأمطار.

وأضافت أن قرار تعليق الدراسة في المدارس المتضررة من الأمطار، يرجع إلى تقييم مديري المدارس، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس.

وعملت الوزارة على متابعة جميع المدارس من حيث جاهزيتها لاستقبال الطلبة، لافتة إلى أن التقدير يكون وفق الحالة الجوية غداً من قبل الجهات المختصة، ويقرر مديرو المدارس تعليق الدراسة من عدمه.