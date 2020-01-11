الامارات | بالفيديو.. اختفاء مقبرة غليلة برأس الخيمة بسبب الأمطار الغزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اختفاء مقبرة غليلة برأس الخيمة بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على شمال إمارة رأس الخيمة أمس في تجمع مياه الأمطار في مقبرة غليلة، حيث غمرت المياه كامل المقبرة وأخفت شواهدها، إضافة إلى المناطق المجاورة لها، كما غمرت مياه الأمطار مزارع بند غليلة وحولتها إلى بحيرة اصطناعية، فيما باشرت الجهات المختصة في رأس الخيمة في سحب مياه الأمطار من الطرقات والمناطق السكنية المتضررة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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