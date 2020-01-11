شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل حضانات الشارقة الحكومية غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس الشارقة للتعليم بأن يكون يوم غد عطلة رسمية لجميع الحضانات الحكومية بالشارقة. وأكد الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم محمد الملا بأنه نظرا لتقلبات الطقس والحالة الجوية، تعتذر الحضانات الحكومية بالشارقة عن استقبال أطفالها الأعزاء غدا الأحد الموافق 12/01/2020‪وذلك لفحص مرافق الحضانات، حفاظا على سلامة الأطفال والعاملين فيها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعطيل حضانات الشارقة الحكومية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.