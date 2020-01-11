الامارات | ارتباك أولياء أمور لتعطل مدارس وتأخر أخرى عن اتخاذ قرار

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك أولياء أمور لتعطل مدارس وتأخر أخرى عن اتخاذ قرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ أولياء أمور طلبة لـ "الإمارات اليوم" أن تأخر المدارس الحكومية والخاصة في قرار تعطيل الدراسة بسبب الظروف المناخية أربكهم، مشيرين إلى أن بعض المدارس قامت صباح اليوم بإرسال رسائل نصية إلى هواتفهم تبلغهم بتعطل الدراسة بسبب تضرر المباني المدرسية وساحاتها من الأمطار، فيما عزفت مدارس أخرى عن تأكيد الدوام الدراسي أو من عدمه صباح الغد الأمر الذي وضعهم في حيرة من أمرهم.

وقالت، وزارة التربية والتعليم لـ "الإمارات اليوم"، إنها تتابع في الوقت الجاري جميع المدارس من حيث جاهزيتها لاستقبال الطلبة، وأنه بناء على جاهزية المدارس سيتم تقدير تعليق الدراسة من عدمه، وفق الحالة الجوية غداً من قبل الجهات المختصة.

وأرسلت مدارس خاصة في دبي والمناطق الشمالية من الدولة رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد بتعطيل الدراسة في الفصول الدراسية غدا بسبب الظروف الجوية وتضرر ساحات المدارس بمياه الأمطار، على أن يستأنف الدوام الدراسي صباح الإثنين.

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وأرسلت مدرسة ويستمينستر في دبي رسالة نصية لأولياء الأمور تفيد بأن المدرسة تضررت من الأمطار وأنه يتوقع سقوط المزيد من الأمطار، وأن المدرسة قلقة على سلامة الطلبة من الذهاب إلى المدرسة أثناء سقوط الأمطار.

وأوضحت أن الإدارة قررت إغلاق المدرسة صباح غداً الأحد كإجراء احترازي، وسيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عناوين الوالدين المسجلة، على تعود الدراسة لطبيعتها يوم الاثنين ووسيتم إبلاغ أسر الطلبة بعودة الدراسة باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأرسلت مدرسة المدينة الخاصة في عجمان رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد بأنه تقرر توقف الدراسة صباح الغد نظرا لتجمع مياه الأمطار، وعلى أن يتم استئناف الدراسة صباح الإثنين، كما نشرت المدرسة الأهلية الخيرية في دبي عبر صفحتها على (الفيس بوك) رسالة نصية إلى أولياء الأمور تفيد أنه حرصا من الإدارة العامة للمدارس على سلامة الطلبة والموظفين والعاملين في المدارس ونظرا لتراكم تجمع الأمطار في شوارع دبي والشارقة وعجمان وفي ساحات المدارس فإنه تقرر تعطيل الطلبة والعاملين غداً حفاظا على سلامتهم.