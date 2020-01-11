الامارات | وزارة الصحة تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين خلال يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر يناير الجاري والذي يضم أكثر من 23 من نخبة الاستشاريبن تم استقدامهم إلى 10 مستشفيات تابعة للوزارة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى وفق أحدث الممارسات العالمية.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر يناير المرضى المراجعين في عدة مستشفيات تابعة للوزارة وهي مستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة ومستشفى صقر ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي برأس الخيمة ومستشفى الفجيرة ودبا في الفجيرة ومستشفى الأمل بدبي .

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وتشمل خبرات وتخصصات الأطباء الزائرين 20 تخصصا منها أمراض القلب وجراحة العظام وأمراض القلب التداخلية وجراحة السمنة وجراحة الأعصاب والعمود الفقري وأمراض القلب والأوعية الدموية وجراحة العظام وأمراض النساء والأنف والأذن والحنجرة والغدد الصماء للأطفال والطب النفسي والطب الطبيعي والتأهيل وطب العيون والصيدلة الأكلينيكية والتدخل المحدود لجراحة السمنة وطب التخدير والعناية المركزة وأمراض الجهاز الهضمي و الجراحة التجميلية والترميمية.

وأشار الدكتور سلطان أحمد الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين بالوزارة إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ومواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الطبية العالمية وخطة الدولة الطموحة نحو الخمسين عاما القادمة في هذا المجال .

وقال إن دور برنامج الأطباء الزائرين يستهدف استقطاب أهم الكفاءات العالمية في التخصصات الطبية المعقدة والنادرة وتوفير طرق علاجية متقدمة تخفف آلام المرضى وإثراء خبرات الكوادر الطبية بالوزارة والاستفادة من الخبرات العالمية بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.