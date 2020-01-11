الامارات | مدارس خاصة تعطل الدراسة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة تعطل الدراسة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ مدارس خاصة أولياء أمور طلبتها، بتعطيل الدراسة غداً (الأحد)، للطلبة والعاملين في المدارس، بسبب آثار مياه الأمطار، على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس.

وأعلنت مدارس تعطيل الدراسة غداً على منصاتها على "السوشيال ميديا"، ومنها المدارس الأهلية الخيرية في كل من دبي، والشارقة وعجمان.

وقالت إدارة المدارس في رسالة على "فيس بوك"باسم مدير عام المدارس، الدكتور محمد سليمان شعث: "حرصاً من الإدارة العامة للمدارس على سلامة الطلبة والموظفين العاملين في المدارس، ونظرًا لتراكم تجمعات الأمطار في شوارع دبي والشارقة وعجمان، وكذلك في ساحات المدارس الأهلية، تقرر تعطيل جميع العاملين والطلبة غدًا الأحد، وتشمل الإجازة الجميع حفاظًا على سلامتهم".

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من جانبها، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي بأن مديري المدارس لديهم، صلاحية قرار تعطيل المدارس، في حالات الأمطار وسوء الأحوال الجوية، حسب تقييم الحالة، حفاظاً على سلامة الطلبة.

وأخطرت مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية في دبي، أولياء أمور طلبتها بأنه "بسبب الظروف الجوية السيئة ولضمان سلامة طلابنا وأولياء الأمور والموظفين لدينا ، سيتم إغلاق المدرسة غد الأحد"، مضيفة: "نأمل بشدة ونتوقع أن نفتح مرة أخرى يوم الاثنين".

وقالت مدرسة المعارف الأمريكية في دبي، "لاحظنا اليوم الفيضانات في المدرسة وعلى الطرق وهناك تنبؤ بالأمطار لهذا المساء وغداً. لذلك ، قررنا وفقًا لسلامة الطلاب إغلاق المدرسة ليوم غد (الأحد)".

من جهة أخرى، أبلغت وزارة التربية والتعليم "الإمارات اليوم"، بأنها تعكف حالياً على متابعة جميع المدارس من حيث جاهزيتها لاستقبال الطلبة، مضيفةً أنه بناء على حالة جاهزية المدارس، سوف يتم تقدير تعليق الدراسة من عدمه، وفق الحالة الجوية غداً من قبل الجهات المختصة.