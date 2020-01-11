رئيس الدولة يأمر بإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة على روح السلطان قابوس

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، تغمده الله بواسع رحمته، في جميع مساجد الدولة بعد صلاة المغرب، اليوم السبت. اقرأ أيضاً...رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون السلطان هيثم بن طارق بوفاة السلطان قابوس

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