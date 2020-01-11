محمد بن زايد معزياً في وفاة السلطان قابوس: رحل رفيق درب الشيخ زايد

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعازيه للشعب العماني الشقيق، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ،رحمه الله.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائداً حكيماً، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخاً عزيزاً ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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