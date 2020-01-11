محمد بن راشد: رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة تعازينا لإخوتنا في عمان

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازيه لشعب عمان الشقيق، وللأمة العربية والإسلامية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.



وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في تويتر أرفقها بصورة للسلطان قابوس بن سعيد رحمه الله: "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة ... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه ... تعازينا لإخوتنا في عمان..تعازينا للأمة العربية والإسلامية ... تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة .. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية".

اقرأ أيضاً...محمد بن زايد معزياً في وفاة السلطان قابوس: رحل رفيق درب الشيخ زايد