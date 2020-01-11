الامارات | فريق إدارة الطوارئ والأزمات يزور المناطق المتضررة برأس الخيمة لمواجهة آثار الأمطار

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد فريق من إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة رأس الخيمة، مكون من مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة المهندس أحمد الحمادي ومدير عام بلدية رأس الخيمة، المهندس منذر بن شكر الزعابي ومدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، المناطق التي تأثرت بسبب سقوط الأمطار في رأس الخيمة.
وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، إن فريق الطوارئ بالدائرة يواصل جهوده المكثفة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في كافة أرجاء الإمارة وفق برنامج عمل طوال 24 ساعة.
وأوضح أن الفريق استكمل استعداداته كافة لمواجهة آثار تجمعات مياه أمطار الخير، وما خلفته من أضرار في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الفريق يقوم بالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة وبلدية رأس الخيمة لمواجهة تداعيات الأمطار منذ سقوطها الليلة قبل الماضية، والمناطق التي تأثرت بها في الإمارة، وأن دائرة الخدمات العامة تعمل للسيطرة على الأوضاع.
وأشار نائب مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة ورئيس لجنة الطوارئ بالدائرة المهندس عيسى الشامسي، إلى أن فريق العمل يقوم بمهامه على قدم وساق وأن بالدائرة تواجه آثار الأمطار بسحب المياه المتجمعة في الشوارع والمناطق السكنية المتفرقة التابعة لإمارة رأس الخيمة، وذلك حسب الأولويات وبأكمل وجه من خلال الآليات والصهاريج والمضخات التي توزعت لتشمل كافة مناطق الإمارة، ودعا الجمهور إلى تفهم الأولويات، حيث أن الأولويات المعلنة للعمل الميداني تتدرج من الشوارع الرئيسية، فالشوارع الفرعية ثم مناطق الإمارة.
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