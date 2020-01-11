الامارات | مدارس متضررة تعلن تعطيل الدراسة غداً بسبب الظروف المناخية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس متضررة تعلن تعطيل الدراسة غداً بسبب الظروف المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدارس خاصة في دبي والمناطق الشمالية من الدولة تعطيل الدوام الدراسي غداً، نظراً إلى تساقط الأمطار وتجمع المياه في المباني المدرسية والفصول الدراسية، لضمان سلامة الطلاب، حيث تلقى أولياء الأمور صباح اليوم رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تفيد بتوقف الدراسة غداً، لضمان سلامة الطلبة بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعطت الإدارات المدرسية صلاحية تعليق الدوام المدرسي، بحسب الظروف المناخية غير المستقرة، سواء بتكاثر الأمطار أو غيرها، موضحةً أن مدير المدرسة يستطيع تقييم الأجواء في منطقة مدرسته، وإذا كانت تستدعي تعطيل الدراسة أم لا، وبناء على ذلك يخاطب أولياء أمور طلبته بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة، إذا كان الأمر يتطلب ذلك.

وقال أولياء أمور طلبة إنهم تلقوا رسائل نصية على هواتفهم المتحركة تفيد بتوقف الدراسة غداً، نظراً لإجراء صيانة وسحب مياه الأمطار من المباني الدراسية.

وأرسلت مدرسة المدينة الخاصة في عجمان رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد بأنه تقرر توقف الدراسة صباح الغد، نظراً لتجمع مياه الأمطار، على أن يتم استئناف الدراسة صباح الإثنين، كما نشرت المدرسة الأهلية الخيرية في دبي عبر صفحتها على «فيس بوك» رسالة نصية إلى أولياء الأمور تفيد بأنه حرصاً من الإدارة العامة للمدارس على سلامة الطلبة والموظفين والعاملين في المدارس، ونظراً لتراكم تجمع الأمطار في شوارع دبي والشارقة وعجمان وفي ساحات المدارس، فإنه تقرر تعطيل الطلبة والعاملين غداً حفاظاً على سلامتهم.