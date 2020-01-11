الامارات | بعض مدارس خاصة تعطل الدراسة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بعض مدارس خاصة تعطل الدراسة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ مدارس خاصة أولياء أمور طلبتها، بتعطيل الدراسة غداً، للطلبة والعاملين في المدارس، بسبب آثار مياه الأمطار، على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس.

وأعلنت مدارس تعطيل الدراسة غداً على منصاتها على "السوشيال ميديا"، ومنها المدارس الأهلية الخيرية في كل من دبي، والشارقة وعجمان.

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وقالت إدارة المدارس في رسالة على "فيس بوك" باسم مدير عام المدارس، الدكتور محمد سليمان شعث: "حرصاً من الإدارة العامة للمدارس على سلامة الطلبة والموظفين العاملين في المدارس،

ونظراً لتراكم تجمعات الأمطار في شوارع دبي والشارقة وعجمان، وكذلك في ساحات المدارس الأهلية، تقرر تعطيل جميع العاملين والطلبة غدًا الأحد، وتشمل الإجازة الجميع حفاظًا على سلامتهم".

من جانبها، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي بأن مديري المدارس لديهم، صلاحية قرار تعطيل المدارس، في حالات الأمطار وسوء الأحوال الجوية، حسب تقييم الحالة، حفاظاً على سلامة الطلبة.