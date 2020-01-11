الامارات | "الأرصاد": تغيير جديد في "التقلبات الجوية" غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": تغيير جديد في "التقلبات الجوية" غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام، اعتباراً من غداً الأحد ليكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار فرص سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واحتمال سقوط بعض المياه المتجمدة أو الثلوج على قمم الجبال.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً على البحر، تتراوح سرعتها من 30 إلى 45 كم/س، تصل إلى 55 كم /س على البحر الذي يبقى مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الاثنين سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع استمرار احتمالية سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية، الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.