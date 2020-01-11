الامارات | إغلاق 6 طرق برأس الخيمة بشكل كلي وجزئي نظراً لتجميع مياه الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 طرق برأس الخيمة بشكل كلي وجزئي نظراً لتجميع مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة صباح اليوم، عن إغلاق ست طرقات حيوية في الامارة بسبب انهيار بعضها نتيجة استمرار الأمطار الغزيرة، وتجمع مياه الأمطار في الطرقات، ووجود عوائق تعيق حركة مرور المركبات.

وأوضحت، أنه تم إغلاق طريق أذن (وادي العيم)، بشكل كامل، لاحتمالية تعرض الطريق لانهيار نتيجة وجود عوائق تعيق حركة المركبات، كما تم إغلاق نهائي لكل من شارع الشهداء والطريق المؤدي إلى جبل جيس، والطريق المؤدي إلى جسر الخران بالقرب من حديقة صقر، إضافة إلى إغلاق جزئي للطريق المؤدي إلى منطقة الفلية السكنية والطريق المؤدي إلى وادي نقب بمنطقة الفلحين.

وأعلن القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، عن جاهزية شرطة رأس الخيمة، وجميع أعضاء فريق إدارة الطوارئ المحلي والجهات المختصة واستعدادهم لتوفير الدعم اللازم للجمهور والاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ نظراً لسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة.

وأوضح أنه يجب على جميع شرائح المجتمع ضرورة التعاون مع الجهاز الشرطي وجميع الجهات المختصة واتباع الإرشادات الأمنية والمرورية، بالإضافة إلى متابعة توجيهات شرطة رأس الخيمة عبر قنوات الاتصال والتواصل المعتمدة وحساباتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعية وجميع المصادر الرسمية في الدولة.

وأضاف أنه يجب على الجمهور عدم مغادرة المنازل وعدم ارتياد الطرق المؤدية إلى مناطق الوديان أو الجبال وأعالي القمم والمرتفعات، مشيرا إلى أنه تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى القمم الجبلية في الإمارة، منعاً لتعرض الجمهور إلى خطر الصواعق والانزلاق وتدحرج الصخور نظراً لتغير الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظاً على سلامة أرواح الجميع.

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ولفت إلى أن مراكز الشرطة في الإمارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة خدماتها إلى الجمهور على مدار الساعة، متمنياً الأمن والسلامة للجميع، كما دعا السائقين إلى تجنب القيادة بطيش وتهور.

وطالب أفراد الجمهور بأن يضعوا في عين الاعتبار حياتهم وحياة الآخرين والممتلكات العامة والخاصة، وتجنب الخروج من المنازل اثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنازل، مؤكداً على أهمية متابعة النشرة الجوية وتلقي معلومات الحالة الجوية والطقس من المصادر الرسمية المحلية.

وأوضح أن شرطة رأس الخيمة أطلقت خلال الساعة الأولى من سقوط الأمطار 87 دورية مرورية لتنظيم عملية السير وتقديم الدعم اللازم إلى الجمهور بهدف نشر وتعزيز الأمن والسلامة في الطرق.

وأضاف أنه تم تكثيف استعداد فرق الانقاذ البحري على الشواطئ، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف في المناطق الوعرة، فضلاً عن نشر فرق الطوارئ لحصر كافة الأضرار وتقديم العون والدعم اللازم لضمان سلامة أرواح الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.

وأوضح أنه في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام ( 999) للحالات الطارئة أو ( 901 ) للاستفسارات والحالات الغير طارئة.