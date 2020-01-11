هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة

هطلت، اليوم، أمطار مختلفة الشدة، على مناطق متفرقة من الدولة. وذلك نتيجة تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن وجود امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، صاحبته كتلة هوائية باردة، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر تستمر حتى يومي الأحد والاثنين.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر سقوط الأمطار اليوم، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتقل السحب تدريجياً مع المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 35 إلى 50 تصل إلى 60 كيلومتراً في ال‏‏ساعة.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية‏‏ 35 - 45 كيلومتراً في ال‏‏ساعة، تصل إلى 60 كيلومتراً في ال‏‏ساعة مع السحب خاصة على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى شديد الاضطراب.