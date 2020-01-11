كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رصد حيتان بريدي قبالة سواحل أبو ظبي

تم تسجيل مشهد نادر لحيتان بريدي قبالة سواحل أبوظبي، ونشرت وكالة أبوظبي للبيئة مقاطع فيديو للحيتان على حساب Instagram الخاص بها تظهر الثدييات الكبيرة وهي تخرج من الماء للتنفس.

ولم تحدد الوكالة عدد الحيتان التي تمت مشاهدتها ولكن غالبًا ما يتم رؤيتها في أزواج ويمكن أن تتجمع في مواقع التغذية في مجموعات يبلغ عددها 20.

الحوت الرمادي الداكن شائع في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والهندي يبتلع كميات هائلة من الأسماك والقشريات الصغيرة في فمها لتتغذى عليها.

وقالت الوكالة “الحوت لا يملك أسناناً، ويصل طوله إلى 15.6 مترًا ويزن 20.3 طنًا ويُعتقد أنه يعيش ما بين 50 إلى 70 عامًا.”

ويمكن أن تقضي حيتان بريدي خمس إلى 15 دقيقة تحت الماء قبل أن تطفو على السطح للتنفس. وتم تحديد الخليج العربي كطريق هجرة محتمل لهذه الثدييات الكبيرة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

