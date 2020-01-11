كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا ترتفع قيمة السيارات المستعملة لأول مرة في الإمارات؟

إرتفعت قيمة السيارات المستعملة في دولة الإمارات للمرة الأولى بينما تتسارع المبيعات وفقاً لبحث جديد.

وكشف تحليل سوق السيارات المستعملة في الإمارات من قبل Dubicars.com أن الأسعار قد ارتفعت من 4 إلى 10 بالمائة خلال العام الماضي.

وقال كريج ستيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة Dubicars.com، إن البحث يظهر أنه لم يكن هناك وقت أفضل لسائقي الإمارات لاختيار سيارة مستعملة.

وقال إن قيمة للسيارات المستعملة زادت مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كلفت سيارة قابلة للمقارنة من 4 إلى 10 في المائة زيادة هذا العام مقارنة بعام 2018.

وبالتعاون مع AlgoDriven، حللت Dubicars عمليات البحث التي يصل عددها إلى ثلاثة ملايين في موقع الويب بالإضافة إلى آلاف المعاملات.

وأظهرت النتائج أنه على الرغم من تكلفتها التي زادت في العام الماضي، فإن السيارات المستعملة تباع بشكل أسرع. ويبيع المتعاملون السيارات أسرع بـ 7.5 أيام عن عام 2018، بينما تباع السيارات الخاصة في 17.8 يومًا، بانخفاض قدره 6.4 أيام.

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وقدر ستيفنز أن السيارة الجديدة ستشهد انخفاضًا في القيمة بين 15 و 30 في المائة خلال العام الأول من شرائها، مضيفًا أن البحث يظهر أن معدل انخفاض سعر السيارات المستعملة يتباطأ، وهو اتجاه لم يشهده سوق السيارات في الإمارات من قبل.

وقال إنه متفائل بشأن سوق السيارات المستعملة خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة ولا يتوقع انخفاض أسعار السيارات المستعملة بالسرعة التي كانت عليها في الماضي.

وتشير بيانات هيئة الطرق والمواصلات على المركبات الخفيفة النشطة المسجلة إلى أن متوسط ​​عمر السيارة على طرق دبي هو ثماني سنوات، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال ستيفنز: “أصبحت سيارات البلاد أكبر سناً. ما يعنيه هذا هو أن الناس يحتفظون يسياراتهم لفترة أطول، ويختارون صيانة وإصلاح سياراتهم بدلاً من استبدالها بأحدث طراز، بالإضافة إلى انخفاض المعروض من السيارات الجديدة، أدى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 50 في المائة على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية مع زيادة الطلب على السيارات المستعملة”.

وأضاف ستيفنز: “أعتقد أن التغييرات التي نشهدها هي أخبار رائعة لهذه الصناعة. ظل السوق يلاحق تخفيضات الأسعار لفترة طويلة، لكن السوق الآن مستقر من حيث الطلب على السيارات الجديدة، وتجار السيارات لديهم فرصة للبدء في تعزيز ومراقبة أسعار السيارات المستعملة. إذا تم ذلك بشكل معقول، فسيمكنهم من التحكم بشكل أفضل في أسعار السيارات الجديدة”.