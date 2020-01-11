«سلامة المشاة».. حملة توعوية لاتباع التعليمات

الشارقة (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات حملة مرورية تحت شعار «سلامة المشاة» بهدف توعية مرتادي الطريق باتباع الأنظمة والتعليمات، ونشر التوعية المرورية حفاظاً على سلامتهم.

وقال المقدم محمد عبدالله علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات: إن الحملة تأتي لترسيخ الوعي بأهمية سلامة المشاة بين مختلف شرائح المجتمع والوقاية من الحوادث، حيث إن من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس عدم التزام مستخدمي الطريق بالأماكن المخصصة لعبور المشاة، وعدم إلمامهم بقواعد عبور المشاة السليمة من حيث التأكد من خلو الشارع من المركبات والعبور من الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة لسائقي المركبات، وعدم التزامهم لحقوق المشاة في العبور الآمن من الأماكن المخصصة.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات: إن حملة «سلامة المشاة» تسهم في غرس مفهوم الوعي المروري لدى السائقين ومستخدمي الطريق، لإيجاد أجواء وبيئة آمنة، وطرق خالية من الحوادث، من خلال التركيز على تنوع طرق وسائل التوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وإلقاء المحاضرات، وتوزيع الكتيبات التوعوية بعدة لغات على الجمهور في أماكن وجودهم.

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