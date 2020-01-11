خدمات متحفية لمرضى السرطان

الشارقة (الاتحاد) وقعّت هيئة الشارقة للمتاحف مذكرة تعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بحضور كل من منال عطايا مدير عام الهيئة، والدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وعدد من موظفي الجهتين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك الذي يتماشى مع توجهات الطرفين، وحرصهما على تفعيل العمل المجتمعي، حيث تقدم الهيئة بموجب المذكرة خدمات وبرامج متحفية لمرضى السرطان فيما تساهم الجمعية في رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية متاحف الشارقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الفحوص المبكرة والدورية من خلال إقامة فعاليات توعوية بأمراض السرطان لموظفي الهيئة.

وقالت منال عطايا مدير هيئة الشارقة للمتاحف: يأتي توقيع مذكرة التعاون من إيمان هيئة الشارقة للمتاحف، بأهمية العمل المؤسسي المشترك الذي يسهم في زيادة الوعي بين الأفراد بشأن المسؤوليات الاجتماعية، والقيم الأخلاقية.

ووفقاً لبنود المذكرة تقوم هيئة الشارقة للمتاحف، بتوفير الدخول المجاني لوفود الجمعية، وتنظيم ورش عمل مصاحبة وجولات توعوية بمقتنيات المتاحف ينفذها مرشدون تابعون للهيئة.

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