«مديرو مراكز الشرطة» يجتمعون في مقر «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد) ترأس العميد عبد الله بن خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، الاجتماع الدوري للمجلس، في مقر «إكسبو 2020»، بحضور مديري مراكز الشرطة، أعضاء المجلس، وعدد من الضباط، لمناقشة أهم المواضيع والمستجدات في أجندة المجلس.

ورحب العميد بن خادم بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكداً حرص مراكز الشرطة على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والمتمثلة في «مدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات»، والسعي إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء، وتطوير منظومة العمل بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع. وأكد أن المجلس يهدف إلى تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعدهم وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، إلى جانب تعزيز التواصل بين مراكز الشرطة، ووضع خطط أمنية تستعين بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

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