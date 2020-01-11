أمطار غزيرة تعمّ الإمارات

عمر الحلاوي، محمد صلاح، عائشة الكعبي (مكاتب الاتحاد)

بلدية منطقة العين أعلنت رفع جاهزيتها لمواجهة تقلبات حالة الطقس بالتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز فرق الطوارئ وتمكينها بالمعدات اللازمة وعمل مضخات سحب المياه لتقليل التأثير علي حركة وانسيابية السير والمرور واتخاذ كافة الاحترازات حرصاً على سكان المنطقة.

وهطلت الأمطار بغزارة أمس على وسط المدينة ومنطقة جبل حفيت ومبزرة الخضراء، وطريق الشاحنات حتى منطقة القوع علي بعد 120 كيلو متراً جنوب مدينة العين، إذ بلغت 40.6 حسب المركز الوطني للأرصاد، وطريق دبي العين حتى منطقة الهير علي بعد 60 كيلومتراً من وسط المدينة، ومنطقة الظاهر وأم غافة والصاروج ومنطقة اليحر والسلامات وطريق أبوظبي العين.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة منذ الساعة الرابعة فجراً واستمر حتى ساعات الصباح الأولى، ومن ثم بعد صلاة الجمعة، فيما ظلت زخات المطر تتساقط على فترات متفرقة نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وجريان بعض الأودية والشعاب.

وأدى هطول الأمطار إلى تسابق العائلات والأسر للتخييم وممارسة الرياضات المختلفة بالمناطق الصحراوية، ومن أشهرها منطقة بدع بنت سعود، حيث يستمتع المواطنون بالأجواء والاستجمام مع الأسرة أو الأصدقاء، ويتسابق الجميع للخروج في البر، والتمتع بمشهد الرمال ولحظات السمر، حيث تتميز ضواحي مدينة العين بالأماكن الطبيعية رائعة الجمال والرمال ناعمة الطبيعية ذات اللون الذهبي مع السماء الزرقاء والطقس المعتدل ويستغل الأطفال الفرصة للعب من دون رقيب وإطلاق طاقتهم.

وحذرت بلدية منطقة العين جميع الشركات العاملة في مجال البناء والإنشاء لتوخي الحيطة أثناء الرياح والتغيرات الجوية وتأمين الرافعات والمنصات المعلقة والمعدات الثقيلة وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة حرصاً علي سلامة الجميع، كما حذرت ملاك وأصحاب العزب من أهمية وجود العاملين في مكان آمن تفادياً لأي حوادث، وتأمين العزبة من سقوط أو تطاير المواد الموجودة فيها، وتأمين الماشية الموجودة ووضعها في مكان مناسب.

وأعلنت البلدية رفع جاهزيتها لمواجهة تقلبات حالة الطقس التي تشهدها منطقة العين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز فرق الطوارئ وتمكينها بالمعدات اللازمة وعمل مضخات سحب المياه لتقليل التأثير علي حركة وانسيابية السير والمرور واتخاذ كافة الاحترازات حرصاً على سكان المنطقة.

في موازاة ذلك، شهدت المناطق الوسطى والشرقية مساء أمس هطول كميات كبيرة من الأمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح شديدة تركزت بصورة خاصة على مزيرع وصبيغة ومصفوت وشوكه والحويلات والمنيعي ووادي القور وكدرا وحتا وصعير وجيما، فيما شهدت منطقة المدام وشعبية بن هويدن وشعبية المعاشي أمطاراً متوسطة، وأدى نزول المطر لجريان الشعاب.

وكثفت بلدية الحمرية كافة جهودها، وحركت كوادرها وطواقمها الفنية للعمل على مدار الساعة لسحب مياه الأمطار التي بدأت تهطل على الدولة من مساء أمس الأول.

ودفعت بلدية الحمرية لمواصلة جهودها بشكل متواصل وبكامل جاهزيتها لسحب مياه الأمطار، وذلك بعد أن باشرت فرق بلدية الحمرية العمل لسحب مياه الأمطار التي تجمعت نتيجة نزول أمطار الخير على الدولة، سواء في الدوارات والطرق الرئيسة.

واستنفرت البلدية مختلف طاقاتها وكوادرها، تحسباً لأية أمطار محتملة خلال الساعات المقبلة.وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن البلدية ومنذ أمس الأول سعت وفق خطة الاستجابة لطوارئ الأمطار للموسم الحالي لعام 2020 لتلافي حدوث أي تجمعات مائية أو انسدادات في الطرق وبالوقت ذاته تلبية لطلبات الجمهور خلال الفترة الحالية من موسم الأمطار، والتعامل مع الحالات الطارئة وفقاً لآلية محددة ومنهجية واضحة.

وأشار إلى أنه تم استنفار كافة جهود كوادر البلدية للعمل على سحب مياه الأمطار منعاً من عرقلة حركة السير في الحمرية، كما سيتم العمل طوال الساعات المقبلة، تحسباً لأية أمطار محتملة.

وأوضح إلى أن بلدية قامت منذ اللحظات الأولى لنزول أمطار الخير والرحمة لاستدعاء كافة مركبات سحب مياه الأمطار من الشوارع والطرقات بجانب الدوار الرئيس للحمرية.

ولفت الشامسي إلى أن جهود كوادر الحمرية بإشرافه متواصلة على مدار الساعة لمنع تكدس الأمطار عند مداخل ومخارج منطقة الحمرية بإمارة الشارقة بجانب الشوارع الداخلية للحفاظ على سلامة مرتادي الطرق.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار وعدم السرعة مع الانتباه إلى وجود مركبات سحب مياه الأمطار على طوال اليوم لعدم تكدسها.

واستمرت أمطار الخير في الهطول على إمارة رأس الخيمة أمس لليوم الثاني على التوالي، وواصلت دائرة الخدمات العامة سحب المياه من الشوارع والمناطق المنخفضة، وانخفضت درجات الحرارة على جبل جيس أمس لتسجيل 8.1 درجات، وتسببت الرياح الشديدة المصاحبة للحالة الجوية الحالية في ارتفاع موج البحر وتوقف حركة الصيد بالإمارة، بحسب جمعية الصيادين.

وأوضح المهندس عيسى الشامسي نائب مدير دائرة الخدمات العامة رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة، أن اللجنة بدأت على الفور في الدفع بالآليات والسيارات الخاصة بسحب المياه من الشوارع، ما ساهم استمرار حركة السير على الطرق، مشيراً إلى أن اللجنة استعدت للأمطار وانتهت من صيانة فتحات تصريف المياه بالشوارع قبل هطول الأمطار بوقت كاف.

واستمر أمس إغلاق طريق جبل جيس وحذرت شرطة رأس الخيمة من الاقتراب من الأودية، خاصة في مثل هذه الأجواء الماطرة التي تشهدها الدولة حالياً.

وشهدت المناطق البرية في رأس الخيمة توافد العديد من الأهالي والمقيمين للاستمتاع بالأجواء الطبيعية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وتسجيلها 8.1 على مرتفعات جبل جيس أمس، كما شهدت المناطق الجنوبية والشمالية في الإمارة هطول أمطار غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة، كما شهدت شوارع مناطق الظيت وخزام تجمعات، وأكد الأهالي أن تدخل دائرة الخدمات لسحب المياه خاصة من الشوارع الرئيسة بهذه المناطق ساهم في عدم توقف حركة السير، ودفعت الدائرة بعدد من التناكر لسحب المياه من منطقة سوق الجسر للخضراوات.

وتلقت دائرة الخدمات العامة 68 بلاغاً من الجمهور، وسحبت 955 ألف جالون من المياه.

رياح نشطة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر سقوط الأمطار اليوم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية، وتقل السحب تدريجياً مع المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 35 إلى 50 تصل إلى 60 كم/‏‏س.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية/‏‏ 35 - 45 كم/‏‏س، تصل إلى 60 كم/‏‏س مع السحب خاصة على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 50:12 والمد الثاني عند الساعة 03:09.. والجزر الأول عند الساعة 20:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:17 المد الثاني عند الساعة 02:23..والجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزر الثاني عند الساعة 04:52.