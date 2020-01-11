«خيرية رأس الخيمة» تسدد رسوماً دراسية لـ 194 طالباً وطالبة

رأس الخيمة (الاتحاد) سددت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، مليوناً و225 ألف درهم لـ 194 طالباً وطالبة من طلبة المدارس والجامعات كدفعة أولى للعالم الدراسي الحالي.

وأكد محمد جكة المنصوري، أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن المؤسسة تحرص دائماً على دعم الطلبة المحتاجين للمساعدة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بأهمية التعليم لبناء أجيال مسلحة بالعلم.

وأضاف: «تم سداد الرسوم المترتبة على الطلبة المستفيدين من خلال التواصل المباشر مع الجامعات والمدارس التي تم إصدار شيكات لصالحها مقابل الرسوم المترتبة عليهم، نظير تحصيلهم العلمي»، لافتاً إلى أن تسديد الرسوم يأتي ضمن المشاريع الثابتة التي تنفذها الجمعية لحصول الطالبات على نصيبهم من التعليم، وعدم تأثير الظروف الاقتصادية الخاصة بأسرهم على مسارهم العلمي.

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