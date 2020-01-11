عجمان (وام) حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه عدي علي خليفة بن هلال الغفلي، بمناسبة زفاف نجليه «هلال» إلى كريمة محمد سعيد الشامسي، و«خليفة» إلى كريمة خليفة علي خليفة بن هلال الغفلي، وذلك في صالة البيت متوحد بأم القيوين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والحضور التهاني إلى عائلة الغفلي والشامسي، وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين، كما حضر الحفل إلى جانب سموه الشيخ محمد بن جمال القاسمي، وعدد من شيوخ القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين، ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وأعرب أهل العرسان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان على مشاركته أفراحهم. وتخللت الحفل فقرات فنية مستوحاة من التراث الإماراتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم عجمان يحضر أفراح الغفلي والشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.