سلطان بن حمدان بن زايد وسعيد بن طحنون يحضران أفراح قبيلة الرواشد في العين

العين (وام) حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، العرس الجماعي الـ23 الذي أقامته قبيلة الرواشد لعدد من أبنائها في قاعة الظاهر للأفراح بمدينة العين.

كما حضر الحفل الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من الضيوف والمدعوين، ولفيف من أقارب وأصدقاء العرسان.

وهنأ الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً للعرسان حياة زوجية سعيدة، ملؤها الرفاه والبنون والذرية الصالحة. تخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.

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