العين (وام) زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين أمس، المواطن مبارك بن ناصر بن سالمين المنصوري، وذلك بمنزله في منطقة الروضة الشرقية بمدينة العين. تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك المنصوري في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.