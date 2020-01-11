رأس الخيمة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم علي المطوع الشحي أمام منزله في منطقة وادي شعم «العوله» بمناسبة زفاف نجله سعد إلى كريمة أحمد عبدالله حريز الشحي.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، كما حضر الحفل عدد من الشخصيات وأعيان القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والحضور العريس وأقارب العروسين، مباركين لهم هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية فنونها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.