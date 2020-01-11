شعار دولة الامارات العزيزه بدا

ك نور شمسٍ إلى بانت تزيح الظلام

تعطي رباعية ألوانه لشكله مدى

في كل لونٍ لنا قصّه وراها مرام

الأسود نسوّد الدنيا في عين العِدا

والأخضر نخلّي قلوب البشر في سلام

والأبيض وجوهنا تكرم من اهل الردى

الله كساها بياضٍ من بياض الغمام

والأحمر نقول يعلو العمر دونك فدا

يا اغلى بلد فخرها يزداد في كل عام

ويا زايد الخير ما ضاعت جهودك سُدى

على خطاك البلد مسيرها للأمام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شعار الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.